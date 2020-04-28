28.04.2020 (15:13)

Специалисты РХБ защиты ЮВО приступили к повторной санитарной обработке предприятий ОПК

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) приступили к повторной дезинфекции объектов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Юге России.

В настоящий момент повторные заявки на специальную обработку производственных цехов и прилегающих к ним территорий в адрес командования ЮВО поступили от 19 промышленных предприятий Ростовской области.

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО выполнили повторную обработку объектов ПАО «Роствертол», АО «Алмаз», ПАО «Гранит» в Ростове-на-Дону.

Ранее в течение двух недель военнослужащими ЮВО была выполнена дезинфекция около 4,5 тыс. объектов, в том числе 133 гражданских учреждений, промышленных предприятий, специальных объектов общей площадью более миллиона квадратных метров, израсходовав более 11 тонн дезинфицирующего раствора ДТС-ГК.

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