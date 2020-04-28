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28.04.2020 (15:01)

Более 200 самолетов и вертолетов ЮВО будет задействовано в демонстрационных пролетах авиации 9 мая

Авиация Южного военного округа (ЮВО) будет задействована в демонстрационных пролетах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к предстоящим мероприятиям сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая в 10 часов утра по местному времени в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения, — пояснил Александр Дворников. — Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и российской авиабазы в Армении. Праздничный пролет авиатехники будет транслироваться в эфире региональных телеканалов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Работа представителей СМИ для видеосъемки мероприятия будет организована в праздничный день во всех местах демонстрационных пролетов в городах Ростов-на-Дону, Волгоград, Каспийск, Новороссийск, Краснодар, Владикавказ, Ставрополь, Севастополь, Керчь, Грозный, Астрахань, Ейск и Ереван.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Авиация
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