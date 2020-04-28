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28.04.2020 (14:36)

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» ЦВО уничтожили баллистические ракеты условного противника

Расчеты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного противника в ходе учений на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия.

По замыслу учения, условный противник применил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта. Военнослужащие расчетов ЗРК С-400 произвели захват цели на дальности около 400 км, их дальнейшее сопровождение и уничтожение. Для имитации баллистических ракет было использовано несколько гиперзвуковых ракет-мишеней «Фаворит-РМ» и «Армавир».

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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