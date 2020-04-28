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28.04.2020 (14:23)

Военнослужащие ЦВО остановили полосу огня около поселка в Туве

Военнослужащие Центрального военного округа проложили минерализованные полосы вокруг поселка Бояровка в Каа-Хемском районе Республике Тыва, остановив полосу огня протяженностью 9 км.

Опашка предотвратила перекидывание пожаров на жилые дома, а также отвела огонь от пастбищ лошадей. Общая площадь созданных военнослужащими минерализованных полос превысила 3,5 тысяч квадратных метров.

Дополнительно из железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, в Туву переброшены два бульдозера Б-170, которые значительно увеличат возможности по созданию минерализованных полос.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Для тушения очагов с воздуха привлечен вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» с водосливным устройством, который за двое суток сбросил более 80 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском и Тандинском районах.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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