28.04.2020 (14:07)

Военные химики провели дезинфекцию строящегося медицинского центра

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота (БФ) провели дезинфекцию строящегося многофункционального медицинского центра в Калининграде.

Военнослужащие продезинфицировали внутренние помещения здания, площадку вокруг объекта строительства и работающую на ней специальную технику, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. В общей сложности военные химики продезинфицировали более 15 тысяч квадратных метров.

Специалисты РХБ защиты Балтфлота проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Для дезинфекции используются специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Многофункциональный медицинский центр в Калининграде строится с середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой, составляет более 17 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействовано около 600 строителей и 40 единиц различной строительной техники.

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