28.04.2020 (13:53)

Военнослужащие РХБ защиты приступили к дезинфекции военных комиссариатов города Новосибирска

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приступили к проведению дезинфекции территории и помещений военных комиссариатов города Новосибирска.

Для дезинфекции зданий, территории и внутренних помещений военных комиссариатов специалисты РХБ защиты используют авторазливочную станцию АРС-14КВ и войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1. С их помощью военные химики распыляют специальный дезинфицирующий раствор на различные поверхности. Дезинфекцию проводят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Раствор, используемый военными химиками, применяется для дезинфекции зданий и помещений, а также обработки техники. Дезинфекция военных комиссариатов города Новосибирска проводится перед началом весеннего призыва.

Призыв в Новосибирской области будут вести 42 призывные комиссии. В этом году планируется призвать около 2 тысяч призывников из Новосибирска и Новосибирской области. Все призывные пункты обеспечены тест-системами, бесконтактными термометрами, медицинскими масками и средствами дезинфекции.

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