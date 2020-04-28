28.04.2020 (13:39)

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ отработали вождение БМД-2 и БТР-Д

На танкодроме полигона Сосновый бор в Бурятии с подразделениями парашютно-десантного батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ проведено контрольное занятие по вождению боевых машин десанта БМД-2, бронетранспортеров БТР-Д и выполнению зачетного упражнения.

В ходе занятия на трассе танкодрома механики-водители преодолели колейный мост, противотанковый ров, проход в минно-взрывных заграждениях и другие препятствия.

«Вождение боевых машин — это составная часть полевой выучки войск, — отметил руководитель занятия, заместитель командира парашютно-десантного батальона по вооружению гвардии майор Алексей Васюков, — Занятие прошло в соответствии с разработанным и утвержденным планом, были отработаны нормативы по технической подготовке, изучению основ движения и правил вождения, установке аккумуляторных батарей, погрузке боевой техники на железнодорожные платформы. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме».

В мероприятии принимали участие более 30 механиков-водителей, офицеры подразделений парашютно-десантного батальона, было задействовано 14 единиц БМД-2 и БТР-Д.

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