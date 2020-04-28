28.04.2020 (13:05)

В День Победы боевая авиация ЗВО осуществит линейный пролет над 12 городами – командующий ЗВО

Более 100 боевых самолётов и вертолётов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в День Победы пролетят над 12 городами дислокации войск Западного военного округа.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - заявил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

Линейные пролёты пройдут в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда.

Жители и гости 12 российских городов смогут наблюдать в небе парадный строй из многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26, вертолётов армейской авиации разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых Ми-8 и самых больших в мире тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

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