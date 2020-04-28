Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (13:05)

В День Победы боевая авиация ЗВО осуществит линейный пролет над 12 городами – командующий ЗВО

Более 100 боевых самолётов и вертолётов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в День Победы пролетят над 12 городами дислокации войск Западного военного округа.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - заявил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

Линейные пролёты пройдут в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда.

Жители и гости 12 российских городов смогут наблюдать в небе парадный строй из многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26, вертолётов армейской авиации разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых Ми-8 и самых больших в мире тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие танковой армии ЗВО совершили 100 километровый марш для проведения дезинфекции школы-интерната
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО получили свыше тысячи радиостанций 6 поколения «Азарт»
Военнослужащие-женщины спецназа ЗВО десантировались с ведением прицельного огня в воздухе на полигоне в Тамбовской области
Висленская дивизия ЗВО проведет программу озеленения в новом жилом квартале в Белгородской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false