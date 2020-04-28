28.04.2020 (12:31)
Военнослужащие Черноморского флота приводят в порядок памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Черноморского флота в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводят комплекс хозяйственных работ по наведению порядка на братских и одиночных воинских захоронениях, мемориалах и в других памятных местах, закрепленных за воинскими частями флота.
В связи с действующими в регионе противоэпидемическими ограничениями наведение порядка организовано малыми группами военнослужащих с соблюдением санитарных рекомендаций.
Морякам-черноморцам к 9 мая предстоит навести порядок более чем на 130 памятниках, монументах, аллеях героев, одиночных и братских захоронениях и других объектах культурно-исторического наследия, закрепленных за воинскими частями Черноморского флота.
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