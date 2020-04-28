Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (12:15)

Увольнение военнослужащих по призыву будет проводится с соблюдением всех необходимых мер, направленных на сохранение их жизни и здоровья

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учёт.

Всем увольняемым военнослужащим окажут содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учёт, а также индивидуальных средств защиты — медицинских масок и антисептиков для рук.

Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Работа военных комиссариатов организована с учетом раздельного посещения гражданами, подлежащих призыву, и военнослужащими, прибывшими для постановки на воинский учёт.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля 2020 г.

Призыву на военную службу подлежит 135 тыс. человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Министром обороны РФ принято решение о завершении досрочно учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны России
Шойгу: пандемия коронавируса не должна повлиять на деятельность Российской армии
Военные врачи помогут в лечении заражённых коронавирусом в Подмосковье
Министр обороны Сербии поблагодарил главу российского военного ведомства за помощь, оказываемую российскими военнослужащими в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики

Метки:
Министр обороны , Призыв
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false