28.04.2020 (12:15)

Увольнение военнослужащих по призыву будет проводится с соблюдением всех необходимых мер, направленных на сохранение их жизни и здоровья

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учёт.

Всем увольняемым военнослужащим окажут содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учёт, а также индивидуальных средств защиты — медицинских масок и антисептиков для рук.

Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку.

Работа военных комиссариатов организована с учетом раздельного посещения гражданами, подлежащих призыву, и военнослужащими, прибывшими для постановки на воинский учёт.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля 2020 г.

Призыву на военную службу подлежит 135 тыс. человек.

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