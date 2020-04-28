28.04.2020 (11:59)

В Новосибирском ракетном соединении прошел турнир по шахматам в режиме онлайн

В Новосибирском ракетном соединении с использованием мультимедийного оборудования проведен турнир по быстрым шахматам.

Специализированный комплект средств видеосвязи позволил транслировать проведение шахматного турнира в различных подразделениях ракетного соединения.

Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице