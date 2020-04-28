Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (11:59)

В Новосибирском ракетном соединении прошел турнир по шахматам в режиме онлайн

В Новосибирском ракетном соединении с использованием мультимедийного оборудования проведен турнир по быстрым шахматам.     

Специализированный комплект средств видеосвязи позволил транслировать  проведение шахматного турнира в различных подразделениях ракетного соединения.

Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В Ракетных войсках стратегического назначения началась подготовка к летнему периоду обучения
Юнармейцы РВСН приняли участие патриотическом конкурсе «Память сильнее времени» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Экипажи машин дистанционного разминирования «Листва» оснащены специальными комплектами защиты сапера (КЗС)
Инженерные подразделения перевооружаемых ракетных соединений оснащаются станциями комплексной очистки воды

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false