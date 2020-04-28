28.04.2020 (11:59)
В Новосибирском ракетном соединении прошел турнир по шахматам в режиме онлайн
В Новосибирском ракетном соединении с использованием мультимедийного оборудования проведен турнир по быстрым шахматам.
Специализированный комплект средств видеосвязи позволил транслировать проведение шахматного турнира в различных подразделениях ракетного соединения.
Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.
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