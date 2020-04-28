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28.04.2020 (11:28)

ЦВО продезинфицировали первые 34 социальных объекта в Свердловской области

Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге, в понедельник провели дезинфекцию 34 социальных объектов Свердловской области, общей площадью 27 тысяч квадратных метров.  Военнослужащие израсходовали 60 тонн дезраствора.

К работам были привлечены 10 мобильных расчетов, в каждый входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что всего в Свердловской области военнослужащим предстоит провести обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только соцобъектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора региона Евгения Куйвашева.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РХБ защиты
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