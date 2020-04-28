28.04.2020 (11:13)

Морской буксир ТОФ «Калар» обеспечит безопасность парусников «Седов» и «Паллада» при прохождении Малаккского и Сингапурского проливов

В Андаманском море состоялась встреча морского буксира Тихоокеанского флота «Калар» с барком "Седов" и фрегатом "Паллада". Парусники находятся в кругосветном плавании, посвященном 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По просьбе Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) командованием Тихоокеанского флота принято решение обеспечить безопасность плавания учебных судов при их следовании Малаккским и Сингапурским проливами. Эта задача возложена на морской буксир «Калар», на борту которого находится группа антитеррора со штатным оружием.

После прохода проливной зоны буксир «Калар» продолжит выполнение задач дальнего похода.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице