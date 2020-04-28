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28.04.2020 (10:58)

Военнослужащие ЦВО устроили праздник для 95-летнего фронтовика в Самарской области

В Самарской области военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии устроили праздник для 95-летнего участника Великой Отечественной войны, наводчика легендарной «Катюши» Льва Михайловича Атменеева.

У дома фронтовика в поселке Самарский Волжского района была развернута мобильная сцена для концерта, а также привезена на статичную выставку новейшая модификация легендарной «Катюши» - реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Ансамбль песни и танца «Волжские Казаки» регионального Дома офицеров исполнил для ветерана такие песни, как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине» и «Баллада о солдате», а 9-летний Даниил Уразов прочитал для ветерана стихотворение о войне и подвиге советского солдата.

Завершился праздник исполнением песни «День Победы», которую фронтовик выслушал стоя.

Атменеев Лев Михайлович родился 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевской области (ныне Самарская область). Был призван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Был на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня «Катюша». Попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу» и другими медалями.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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