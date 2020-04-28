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28.04.2020 (10:47)

В Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ завершилась контрольная проверка за зимний период обучения

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершена контрольная проверка за зимний период обучения.

В течение двух недель военнослужащие продемонстрировали свои профессиональные знания и умения, а также все, чему научились в ходе зимнего периода обучения.

В рамках проверки были оценены теоретические знания и практические навыки личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки.

На полигоне Поливно, на контрольных занятиях по огневой подготовке десантники выполнили контрольные упражнения из автоматов АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес» (для разведывательных подразделений), пулеметов ПКМ, гранатометов РПГ-7Д, а также из вооружения боевых машин десанта БМД-2КУ и БМД-4М.

Кроме того, на полигоне были проведены контрольные занятия по инженерной и специальной подготовкам, РХБ защите, а также по вождению автомобильной и бронетанковой техники.

В пункте постоянной дислокации десантники сдавали зачеты по военно-политической подготовке и общевоинским уставам, а также по физической и воздушно-десантной подготовке.

Для оценки подготовки личного состава была сформирована специальная комиссия из офицеров управления соединения.

При проведении контрольных занятий был оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения, военной и специальной техники.

По результатам контрольной проверки за зимний период обучения будут определены основные задачи по совершенствованию боевой подготовки военнослужащих и повышению профессиональных навыков в летнем периоде обучения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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