28.04.2020 (10:47)
В Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ завершилась контрольная проверка за зимний период обучения
В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершена контрольная проверка за зимний период обучения.
В течение двух недель военнослужащие продемонстрировали свои профессиональные знания и умения, а также все, чему научились в ходе зимнего периода обучения.
В рамках проверки были оценены теоретические знания и практические навыки личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки.
На полигоне Поливно, на контрольных занятиях по огневой подготовке десантники выполнили контрольные упражнения из автоматов АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес» (для разведывательных подразделений), пулеметов ПКМ, гранатометов РПГ-7Д, а также из вооружения боевых машин десанта БМД-2КУ и БМД-4М.
Кроме того, на полигоне были проведены контрольные занятия по инженерной и специальной подготовкам, РХБ защите, а также по вождению автомобильной и бронетанковой техники.
В пункте постоянной дислокации десантники сдавали зачеты по военно-политической подготовке и общевоинским уставам, а также по физической и воздушно-десантной подготовке.
Для оценки подготовки личного состава была сформирована специальная комиссия из офицеров управления соединения.
При проведении контрольных занятий был оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения, военной и специальной техники.
По результатам контрольной проверки за зимний период обучения будут определены основные задачи по совершенствованию боевой подготовки военнослужащих и повышению профессиональных навыков в летнем периоде обучения.