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28.04.2020 (10:35)

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО осуществляют мониторинг по-жароопасных территорий в Забайкалье

Экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа (ВВО)
Ми-8 АМТШ  осуществляют  мониторинговые полёты пожароопасных территорий в Забайкальском крае, охватывая территорию в 200 квадратных километров.

Полученные данные оперативно передаются в региональный центр управления обороной штаба ВВО и дежурным службам по мониторингу пожароопасной ситуации в регионе.

Подразделениями инженерных войск ВВО проводится активная работа по опашке пожароопасных территории. В надлежащем состоянии поддерживаются противопожарные полосы безопасности вокруг военных объектов.

Экипажи вертолетов Ми-8АМШТ авиаполка ВВО находятся в состоянии повышенной готовности к выполнению мероприятий мониторинга и при необходимости тушения очагов пожара с использованием водосливных устройств (ВСУ-5А).

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Вертолеты , Армейская авиация
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