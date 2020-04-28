28.04.2020 (10:17)

Адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны оказывают военнослужащие ВВО в Бурятии

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, в период самоизоляции оказывают необходимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Так, военнослужащие ракетного соединения во внеслужебное время восстановили забор и провели уборку на территории приусадебного участка ветерана Великой Отечественной войны Максимова Сергея Дмитриевича, проживающего в Улан-Удэ. Также ветерану был вручен продовольственный набор, средства медицинской защиты, подарки от командования части.

Оказание помощи проводится адресно, при этом посещение ветеранов на дому проводится с соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Помимо этого, в ближайшее время командованием объединения и воинских частей будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с вручением юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы и памятных подарков.

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