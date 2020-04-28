Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (10:07)

Окружной этап конкурса «Полевая кухня» состоялся в школе поваров ВВО в Забайкальском крае

В школе поваров Восточного военного округа (ВВО) в Чите завершился окружной этап конкурса военных поваров и пекарей «Полевая кухня».

В конкурсе приняли участие 14 команд из 12 войсковых частей округа. Общая численность конкурсантов составила более 60 военнослужащих, в их числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

Военные повара соревновались в приготовлении холодной закуски, первого, второго и третьего блюда по произвольному рецепту в стационарных условиях, а также по установленному меню в полевых условиях.

Специалисты по хлебопечению демонстрировали свое мастерство в полевых условиях, на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

Судейская коллегия и независимые эксперты от гражданских организаций общепита оценили не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Кроме приготовления пищи младшие специалисты и начальники продовольственных служб соединений (объединений) выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АКС-74 и пистолета ПМ.

Победителем в общекомандном зачете по итогам окружного этапа конкурса ВВО «Полевая кухня» стала команда общевойсковой армии из Бурятии.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ВВО провели массовое обеззараживание военных городков в Бурятии
В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа производится санитарная обработка каждого прибывшего на аэродромы самолета ВТА
В ВВО 9 мая у 1014 памятников и воинских захоронений состоятся торжественные церемонии возложения венков
Более 6 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла поздравят в Восточном военном округе до 9 мая

Метки:
Восточный военный округ , Полевая кухня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false