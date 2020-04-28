28.04.2020 (09:38)
На Черноморском флоте прошло учение по комбинированной ракетной атаке условного противника
На Черноморском флоте (ЧФ) прошло учение сил соединения ракетных кораблей и катеров по нанесению ракетного удара по тактической группе кораблей условного противника с применением различных типов ракетного вооружения.
В составе корабельной ударной группы выполняли поставленные задачи экипажи малого ракетного корабля «Ингушетия» и ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец».
На первом этапе учения экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородной тактической группы, а также провели учение по связи и противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем.
На втором этапе отряд выполнил расхождение из строя в назначенные районы для выполнения условной комбинированной ракетной атаки.
Завершилось учение успешным выполнением экипажами кораблей флота задачи по уничтожению условного противника противокорабельными ракетами типа «Калибр» и «Москит». При условии разных дистанций до целей и времени пусков, а также разных типах ракет, экипажи добились одновременного расчётного поражения целей.
Ракетное оружие было применено с борта кораблей и катеров электронным способом без практического запуска ракет.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морских полигонах акватории Чёрного моря.