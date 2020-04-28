28.04.2020 (09:26)
Подразделения РХБ защиты ЮВО продезинфицировали предприятия промышленного комплекса Кабардино-Балкарии
Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, продезинфицировали предприятия промышленного комплекса в Кабардино-Балкарии.
Специалисты РХБЗ ЮВО провели дезинфекцию порядка 30 тыс. кв. м помещений, складов, дорог и фасадов зданий «Нальчикского завода Полупроводниковых Приборов» и промышленного предприятия «Телемеханика».
«Личный состав воинской части РХБ защиты провел дезинфекцию местности заводов в Кабардино-Балкарии с применением авторазливочных станций АРС-14КМ и дезинфицирующего раствора ДТС-ГК. На заводе были обработаны дороги, здания, помещения и прилегающая местность», – сообщил командир полка РХБ защиты 58-й армии ЮВО, подполковник Муслим Магомедгаджиев.
Всего к работам было привлечено около 20 военнослужащих и 10 единиц специальной техники.