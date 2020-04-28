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28.04.2020 (09:26)

Подразделения РХБ защиты ЮВО продезинфицировали предприятия промышленного комплекса Кабардино-Балкарии

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, продезинфицировали предприятия промышленного комплекса в Кабардино-Балкарии.

Специалисты РХБЗ ЮВО провели дезинфекцию порядка 30 тыс. кв. м помещений, складов, дорог и фасадов зданий «Нальчикского завода Полупроводниковых Приборов» и промышленного предприятия «Телемеханика».

«Личный состав воинской части РХБ защиты провел дезинфекцию местности заводов в Кабардино-Балкарии с применением авторазливочных станций АРС-14КМ и дезинфицирующего раствора ДТС-ГК. На заводе были обработаны дороги, здания, помещения и прилегающая местность», – сообщил командир полка РХБ защиты 58-й армии ЮВО, подполковник Муслим Магомедгаджиев.

Всего к работам было привлечено около 20 военнослужащих и 10 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , COVID-19
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