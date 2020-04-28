28.04.2020 (09:22)

Инженеры ЮВО очистят более 20 тыс. га от взрывоопасных предметов на Северном Кавказе и Закавказье

Инженеры 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) очистят более 20 тыс. га общевойсковых полигонов от взрывоопасных предметов на Северном Кавказе и Закавказье.

В ходе подготовки полигонов к летнему периоду обучения саперы общевойсковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО в республиках Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Южная Осетия обезвредят взрывоопасные предметы ВОП, оставшиеся после проведенных учений и боевых стрельб.

Для качественного выполнения задач по сплошной очистке сформированы подразделения, в состав которых вошли группы разминирования инженерных подразделений, подразделения беспилотной авиации и специалисты медицинской службы.

Поиск взрывоопасных предметов будет осуществляться с помощью миноискателей, также военнослужащие будут работать с минно-розыскными собаками. В целях безопасности все ВОП будут подрываться на месте методом подрыва накладным зарядом.

Контроль за разминированием будет вестись современными беспилотными летательными аппаратами, что позволит повысить эффективность поиска.

Всего в мероприятиях по сплошной очистке задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники ЮВО.

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