28.04.2020 (09:18)

Инженеры ЮВО на Кубани получили на оснащение уникальный автокран

В инженерно-саперный полк Южного военного округа, дислоцированный на Кубани, поступил автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М, способный поднимать вес в 32 т. Машина превосходит по своим характеристикам все имеющиеся автокраны общепромышленного исполнения в данной категории грузоподъемности.

Четырехсекционная стрела, элементы которой выдвигаются одним гидроцилиндром телескопирования, достигает 31 м. Крановая навеска смонтирована на полноприводном шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8.

Зона работы крана составляет 360 градусов с возможностью выполнения операций над кабиной. Максимальный вылет стрелы – 29 метров. В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Кран обладает высокой ремонтопригодностью. Имеется возможность работы в темное время суток.

Сформированный в 2016 году инженерно-саперный полк имеет на оснащении новейшие модернизированные образцы вооружения и специальной техники, в том числе тяжёлые механизированные мосты ТММ-3М2, путепрокладчики БАТ-2 и машины разграждения ИМР-3, а также комплексы разминирования и модульной экипировки сапера.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице