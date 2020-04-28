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28.04.2020 (08:24)

Специалисты РХБ защиты ВВО провели массовое обеззараживание военных городков в Бурятии

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Республике Бурятия, провели специальную обработку более 500 военных объектов, расположенных на территориях воинских частей и военных городков, с целью недопущения распространения вирусной инфекции.

Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

Кроме того сводный отряд общевойскового объединения ВВО провёл обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов. При въезде на территорию городка организован пропускной режим, военнослужащие специальным дезинфицирующим раствором в обязательном порядке обрабатывают каждую машину.

Также специалисты РХБ защиты проводят обеззараживание временных жилых помещений, где проживают строители, которые возводят многофункциональный медицинский центр.

Для дезинфекции используется специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Помимо этого, применяются новые специальные авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
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