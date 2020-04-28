28.04.2020 (07:55)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа производится санитарная обработка каждого прибывшего на аэродромы самолета ВТА

Каждый самолет военно-транспортной авиации (ВТА), прибывающий на аэродромы армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, подвергается тщательной, санитарной обработке.

Дезинфекция самолётов и вертолётов, совершивших дальние полёты, производится расчётами РХБ защиты с использованием дезинфицирующих средств.

Дезинфекция производится методом распыления, как внутренней поверхности фюзеляжей, так и внешней, причём многократно. Кроме того, салон и грузовые отсеки самолетов ВТА также подвергаются дезинфицирующей обработке.

Санитарной проверке подлежат и все прибывшие пассажиры, а также сами пилоты, сразу после приземления.

Для обеспечения собственной безопасности после проведения мероприятий каждый военнослужащий, проводивший дезинфекцию, также проходит санобработку.

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