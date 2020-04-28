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28.04.2020 (07:00)

В ВВО 9 мая у 1014 памятников и воинских захоронений состоятся торжественные церемонии возложения венков

В Восточном военном округе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжается подготовка к празднованию 75-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В условиях ограничения на проведение торжественных церемоний основные усилия сосредоточены на мероприятиях, которые возможно провести без привлечения большого количества личного состава и гостей, при этом максимально охватить аудиторию в информационной среде.

В  целях отдания почестей воинам, погибшим и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны, ушедшим в послевоенный период, совместно с главами субъектов и местных органов власти, продолжается благоустройство памятников и воинских захоронений. На сегодняшний день приведены в порядок более 400  объектов, до 1 мая на всех мемориалах работы планируется завершить.

9 мая в 9.00 местного времени, у 1014  памятников и воинских захоронений Дальневосточного Федерального округа, с участием военнослужащих и представителей военных комиссариатов субъектов, пройдут торжественные церемонии возложения венков и цветов. В целях сохранения здоровья, предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией, вопрос участия ветеранов Великой Отечественной войны прорабатывается индивидуально.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Восточный военный округ , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ)
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