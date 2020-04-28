28.04.2020 (06:12)

Более 6 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла поздравят в Восточном военном округе до 9 мая

В Восточном военном округа поздравляют и активно оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей. На домах и квартирах ветеранов офицеры ВВО обновили старые и разместили новые информационные таблички. Всего военнослужащие и гражданский персонал ВВО с 75-летием Победы поздравили более 2600 ветеранов.

До 9 мая внимание будет оказано еще 3500 участникам ВОВ и труженикам тыла. Для военнослужащих соединений и воинских частей ВВО эта работе не является разовой, а проводится постоянно.

В чествовании ветеранов активное участие принимают представители движения «Юнармия». В рамках акции «Письмо ветерану» ребятами написано свыше 18 тысяч писем.

Вместе с волонтерами министерства здравоохранения России юнармейцы оказывают помощь в доставке продуктов и лекарственных препаратов.

Кроме того, в целях увековечивания Памяти ветеранов продолжается работа по наполнению массива «Дорога Памяти» в систему загружено более 878000 писем, в том числе более 249000 фотографии.

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