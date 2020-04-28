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28.04.2020 (05:02)

Акцию «Автошина» провели в Приморской общевойсковой армии ВВО инспекторы территориальной ВАИ

Несмотря на снегопад, прошедший в Приморье на прошлой неделе, в Уссурийской общевойсковой армии Восточного военного округа сотрудники территориальной военной автоинспекции провели ежегодную контрольную акцию «Автошина».

Данная акция проводилась в Уссурийском гарнизоне с целью пресечения случаев использования транспортных средств Минобороны Российской Федерации с автошинами остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Кроме этого, военные автоинспекторы проверили состояние автошин на предмет пробоев, порезов и разрывов, а также правильность установки дисков, полное наличие гаек (болтов) и шпилек крепления.

Мероприятия, проводимые военными инспекторами в рамках акции «Автошина», направлены на проверку готовности автомобильной техники воинских частей и соединений армии к летнему периоду эксплуатации. По итогам акции в Приморском объединении нарушений не выявлено.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Восточный военный округ , Безопасность
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