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28.04.2020 (03:41)

Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» завершило визит в Австралию

Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Геловани» завершило деловой заход в австралийский порт Таунсвилл, где пополнило до полных норм запасы воды, топлива и продовольствия. Этот визит стал первым заходом российского военного судна в Австралию после тридцатилетнего перерыва.

Судно ТОФ продолжает дальний поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В соответствии с планом экспедиции «Маршал Геловани» проведёт ряд исследований в акватории Тихого океана.

С момента выхода ГС «Маршал Геловани» из Владивостока, судно прошло более 10 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте, и впервые за 30 лет, в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли провело замеры по определению точных координат полюса, исследовало гидрологию моря в этом районе.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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