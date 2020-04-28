28.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию ещё трех лечебных учреждений в провинции Брешиа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию ещё трех лечебных учреждений в провинции Брешиа

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 3 лечебных учреждений провинции Брешиа. Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Оспиталетто, Андро и Каприоло.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 83 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 91 здание и сооружение, более 730 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 180 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Состоялась встреча заместителя начальника войск РХБ защиты генерал-майора Сергея Кикоть и начальником полевого госпиталя города Бергамо Оливьеро Волотти. На встрече Волотти подчеркнул, важность работы врачебно-сестринских бригад по лечению больных коронавирусной инфекцией.Также Волотти сказал, что российские военные врачи осуществляют важную функцию и делятся опытом с итальянскими коллегами.

Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами уже вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией.

Старший группы медицинских специалистов Минобороны России подполковник Александр Юманов сообщил: «В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступило 90 заболевших коронавирусной инфекцией. 50 пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя. Пациенты доставляются в госпиталь с тяжелой, средней и лёгкой формой заболевания. Больше всего пациентов с легкой и средней формой однако тяжелых больных с дыхательной недостаточностью тоже много. Они требуют постоянного контроля состояния и ухода медицинского персонала. В отделение реанимации и интенсивной терапии в котором трудятся российские специалисты поступили 15 заболевших с тяжелой формой инфекции. Все они стабилизированы и большинство из них переведены в отделение терапии для окончательного выздоровления».

В настоящее время на лечении в госпитале находится 40 больных, которым российскими и итальянскими специалистами оказывается необходимая помощь.

В состав интернациональных бригад работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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