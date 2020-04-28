28.04.2020 (06:00)

Российские и сербские военные медики провели совместный обход пациентов больницы города Вршац



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные медики провели совместный обход пациентов городской больницы сербского города Вршац

Российские военные медики посетили городскую больницу города Вршац.

Врачи-эпидемиологи и вирусологии провели совместный обход пациентов, после чего предложили реорганизовать систему приема и лечения больных.

Медучреждение должно быть разделено на зоны безопасности, таким образом, чтобы исключить контакты пациентов и медперсонала, находящихся в «КРАСНОЙ» зоне, с теми, кто находится в других отделениях. По рекомендации наших медиков, специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию внутренних помещений больницы. На время обработки, пациентов перевели в специально подготовленный корпус, где также была проведена дезинфекция.

«Это действительно прекрасно, что в тяжелые времена мы получаем помощь от поистине братского народа, который мы всегда считали братским. А сейчас отношения еще более углубились. Большое спасибо российским коллегам за их экспертную помощь и за обеспечение своевременной и объемной дезинфекции» - подчеркнул главный враче больницы города Вршац доктор Иван Йованович.

Тем временем сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжали проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработан 31 объект в городах Белград, Неготин и Ниш.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 121 объекте в 25 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин), в т.ч. обработано: около 255 зданий и сооружений, общей площадью более 1,2 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 62, общей площадью около 430 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 600 пациентов, инфицированных Covid-19. Четыре врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 44 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Белград, Чуприя, и Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Валево, Панчево и Неготин.

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