Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (06:00)

Российские и сербские военные медики провели совместный обход пациентов больницы города Вршац

Фото Видео

Российские военные медики посетили городскую больницу города Вршац.

Врачи-эпидемиологи и вирусологии провели совместный обход пациентов, после чего предложили реорганизовать систему приема и лечения больных.

Медучреждение должно быть разделено на зоны безопасности, таким образом, чтобы исключить контакты пациентов и медперсонала, находящихся в «КРАСНОЙ» зоне, с теми, кто находится в других отделениях. По рекомендации наших медиков, специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию внутренних помещений больницы. На время обработки, пациентов перевели в специально подготовленный корпус, где также была проведена дезинфекция.

«Это действительно прекрасно, что в тяжелые времена мы получаем помощь от поистине братского народа, который мы всегда считали братским. А сейчас отношения еще более углубились. Большое спасибо российским коллегам за их экспертную помощь и за обеспечение своевременной и объемной дезинфекции» - подчеркнул главный враче больницы города Вршац доктор Иван Йованович.

Тем временем сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжали проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработан 31 объект в городах Белград, Неготин и Ниш.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 121 объекте в 25 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин), в т.ч. обработано: около 255  зданий и сооружений, общей площадью более 1,2 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 62, общей площадью около 430  тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 600 пациентов, инфицированных Covid-19. Четыре врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 44 пациентов, инфицированных  Covid-19, в больницах городов Белград, Чуприя, и Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Валево, Панчево и Неготин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Амурском соединении дальней авиации подразделения РХБ защиты проведи спецобработку объектов и техники
Военнослужащие ЗВО за сутки обработали более 230 тыс кв м территории гражданских объектов – командующий округом
Медицинское оборудование начало поступать в многофункциональный медицинский центр, строящийся в Калининграде
Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли боприпас времен войны с места строительства инфекционной больницы в Воронеже

Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false