28.04.2020 (06:00)
Российские и сербские военные медики провели совместный обход пациентов больницы города Вршац
Российские военные медики посетили городскую больницу города Вршац.
Врачи-эпидемиологи и вирусологии провели совместный обход пациентов, после чего предложили реорганизовать систему приема и лечения больных.
Медучреждение должно быть разделено на зоны безопасности, таким образом, чтобы исключить контакты пациентов и медперсонала, находящихся в «КРАСНОЙ» зоне, с теми, кто находится в других отделениях. По рекомендации наших медиков, специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию внутренних помещений больницы. На время обработки, пациентов перевели в специально подготовленный корпус, где также была проведена дезинфекция.
«Это действительно прекрасно, что в тяжелые времена мы получаем помощь от поистине братского народа, который мы всегда считали братским. А сейчас отношения еще более углубились. Большое спасибо российским коллегам за их экспертную помощь и за обеспечение своевременной и объемной дезинфекции» - подчеркнул главный враче больницы города Вршац доктор Иван Йованович.
Тем временем сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжали проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработан 31 объект в городах Белград, Неготин и Ниш.
Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 121 объекте в 25 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин), в т.ч. обработано: около 255 зданий и сооружений, общей площадью более 1,2 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 62, общей площадью около 430 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 600 пациентов, инфицированных Covid-19. Четыре врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 44 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Белград, Чуприя, и Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Валево, Панчево и Неготин.