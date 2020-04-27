Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (23:33)

На полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол «Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации»

В рамках работы круглого стола будут рассмотрены вопросы обеспечения энергетической, экономической, технологической и экологической безопасности, приоритеты развития международного сотрудничества, а также принципы борьбы с фальсификацией и дезинформацией в международном информационном пространстве.

Программа мероприятия предусматривает обсуждение повестки в формате выступлений экспертов-специалистов и свободной дискуссии.

К участию в круглом столе приглашаются представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, Секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций Минобороны России и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Организатором круглого стола выступает Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В связи со снегопадом в Белогорском гарнизоне ВВО подразделения ВАИ совместно с органами ГИБДД обеспечивают дорожную безопасность
В соединении дальней авиации в Саратовской области завершилась акция «За безопасность дорожного движения»
Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО приведены в готовность к борьбе с пожарами на Юге России
Пожарная команда ВВО в ходе тренировки ликвидировала условный пожар на объекте около склада ГСМ

Метки:
Безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false