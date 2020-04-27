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27.04.2020 (23:55)

Военнослужащие ЗВО за сутки обработали более 230 тыс кв м территории гражданских объектов – командующий округом

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе совещания оперативного штаба по видеоконференцсвязи подвёл итоги работы  подразделений радиационной, химической и биологической защиты по специальной обработке объектов инфраструктуры в регионах страны.

«За текущие сутки военнослужащими проведена дезинфекция в Семеновском стрелковом полку в Москве, на промышленных предприятиях Московской области, на социальных объектах в Парфино и Старой Руссе (Новгородская обл.), в Вязьме (Смоленская обл.), в Ленинградской области, на улично-дорожной сети в Великих Луках и Острове (Псковская обл.), на станции скорой помощи и в двух городских больницах в Курске, в учебных заведениях в Санкт-Петербурге. Начата специальная обработка военных комиссариатов и сборных пунктов в 26 субъектах страны», - сообщил генерал-полковник Александр Журавлёв.   

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

«Всего военнослужащими за сутки проведена обработка территории площадью более 230 тыс. кв. м, работа будет продолжена, - подвёл промежуточные итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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