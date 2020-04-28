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28.04.2020 (07:30)

Военнослужащие танковой армии ЗВО совершили 100 километровый марш для проведения дезинфекции школы-интерната

Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) совершили 100 километровый марш для проведения специальной обработки школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Четыре многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ совершили марш в составе колонны по дорогам общего пользования. Колонну сопровождали машины военной автоинспекции. Всего военнослужащие перевезли около 10 тысяч литров специального раствора ДТС-ГК.

По прибытии в школу-интернат специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты развернули 6 рукавов авторазливочных станций для внешней обработки зданий. Одна машина приступила к обработке прилегающей территории.

В специальных защитных костюмах ДКВ-1К военнослужащие с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) провели дезинфекцию спальных помещений, учебных классов, спортзала и столовой.

Директор школы-интерната Елена Цитренко выразила огромную благодарность военнослужащим РХБ защиты и командованию гвардейской танковой армии ЗВО за помощь в проведении мероприятий по противодействию распространения вирусных заболеваний.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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