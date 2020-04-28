28.04.2020 (06:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО получили свыше тысячи радиостанций 6 поколения «Азарт»

Свыше тысячи радиостанций 6 поколения «Азарт» получили на вооружение военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа в 2020 году.

Радиостанции предназначены для обеспечения защищенной и засекреченной радиосвязи в тактическом звене управления, между командирами и подчинёнными подразделениями. Отличительной особенностью радиостанции является высокий уровень защищенности сигнала, для обеспечения которого радиостанция в автономном режиме меняет свою частоту каждые 45 микросекунд. К достоинствам «Азарта» относятся большая дальность устойчивой связи свыше четырех километров, в том числе на местности со сложным рельефом, независимо от погодных условий и времени года.

Радиостанции «Азарт» шестого поколения обладают возможностью передавать геолокацию при помощи системы «ГЛОНАСС», что в сочетании даёт возможность повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач. Непрерывная работа радиостанции от одной аккумуляторной батареи - до 12 часов, что в сравнении с радиостанциями предыдущего поколения позволяет вести непрерывные переговоры до 2 часов.

В течение текущего года планируется поставка еще около 1,5 тысяч радиостанций «Азарт» для соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа.

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