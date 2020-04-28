28.04.2020 (06:00)

Военнослужащие-женщины спецназа ЗВО десантировались с ведением прицельного огня в воздухе на полигоне в Тамбовской области

Военнослужащие-женщины отдельной бригады специального назначения Западного военного округа совершили десантирование на парашютных системах «Арбалет-2» с ведением прицельного огня в воздухе на полигоне в Тамбовской области.

В рамках выполнения воздушно-десантной подготовки военнослужащие-женщины совершили затяжные прыжки на парашютных управляемых системах специального назначения «Арбалет-2», в ходе которых вели прицельный огонь в воздухе по условному противнику.

По условиям совершаемых прыжков оценивалась точность приземления в полном боевом снаряжении из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор». Подготовка проводилась как при выполнении одиночных прыжков, так и при групповом затяжном десантировании на высоте от 1,5 тыс.м. Самые опытные парашютистки выполняли норматив по принудительному открытию парашюта с отцепкой купола от парашютной системы в первые секунды приземления.

Всего за зимний период обучения военнослужащие бригады специального назначения совершили около 4,5 тысяч практических прыжков.

За летний период обучения планируется повысить количество прыжков на 30%, а также уделить особое внимание десантированию с самолетов Ан-12 и Ан-26.

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