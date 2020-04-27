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27.04.2020 (21:00)

В Ракетных войсках стратегического назначения началась подготовка к летнему периоду обучения

В Ракетных войсках стратегического назначения началась подготовка к летнему периоду обучения.

В ходе  подготовительного периода будут организованы мероприятия по обновлению учебно-материальной базы, а также пройдут сборы с руководящим составом ракетных объединений, соединений и воиских частей по порядку организации  подготовки в летнем периоде обучения.  

В 2020-м учебном году будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава,  требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также своевременное освоение новых образцов вооружения. Кроме того, продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности соединений РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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