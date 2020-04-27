27.04.2020 (21:00)

В Ракетных войсках стратегического назначения началась подготовка к летнему периоду обучения

В Ракетных войсках стратегического назначения началась подготовка к летнему периоду обучения.

В ходе подготовительного периода будут организованы мероприятия по обновлению учебно-материальной базы, а также пройдут сборы с руководящим составом ракетных объединений, соединений и воиских частей по порядку организации подготовки в летнем периоде обучения.

В 2020-м учебном году будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также своевременное освоение новых образцов вооружения. Кроме того, продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности соединений РВСН.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице