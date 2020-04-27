27.04.2020 (21:00)
В Ракетных войсках стратегического назначения началась подготовка к летнему периоду обучения
В Ракетных войсках стратегического назначения началась подготовка к летнему периоду обучения.
В ходе подготовительного периода будут организованы мероприятия по обновлению учебно-материальной базы, а также пройдут сборы с руководящим составом ракетных объединений, соединений и воиских частей по порядку организации подготовки в летнем периоде обучения.
В 2020-м учебном году будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также своевременное освоение новых образцов вооружения. Кроме того, продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности соединений РВСН.
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