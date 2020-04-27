27.04.2020 (22:46)

Немецкий артснаряд, мину и гранату эвакуировали сапёры общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти

Сегодня инженерно-саперное подразделение общевойсковой армии Западного военного округа в соответствии с обращениями местных жителей вывезло три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Кировском районе Ленинградской области.

Военнослужащие вывезли немецкий артиллерийский снаряд, мину и ручную гранату в состоянии сильной коррозии, которые были обнаружены в Отрадном и снт «Грибное» в Ленобласти. Один из снарядов был найден вблизи железнодорожных путей.

Также саперы провели инженерную разведку прилегающей местности. Боеприпасы были вывезены на специальном автотранспорте на полигон для дальнейшего уничтожения.

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