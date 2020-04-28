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28.04.2020 (01:00)

В Амурском соединении дальней авиации подразделения РХБ защиты проведи спецобработку объектов и техники

В Амурской области на базе соединения дальней авиации подразделения радиационной, химической и биологической защиты авиационного полка и общевойскового объединения Восточного военного округа провели дезинфекцию объектов, помещений и техники в гарнизоне Украинка.

Личный состав войск РХБ защиты выполнил обработку с использованием  специальной техники автомобильных станций АРС-14 и с применением специальных дезинфицирующих растворов.

Также расчетами специальной обработки авиационного полка были развернуты площадки специальной обработки перед въездным контрольно-пропускным пунктом с целью проведения дезинфекции автомобильного транспорта и участков дорог прилегающих к объектам жизнедеятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , COVID-19
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