Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (23:40)

Молодые лётчики дальней авиации совершили первые практические вылеты на стратегических ракетоносцах Ту-95мс

В соединении дальней авиации на аэродроме Энгельс прошли первые практические  полеты молодых летчиков-выпускников 2019 года на стратегических ракетоносцах Ту-95мс.

В состав экипажей лейтенанты вошли в качестве помощников командиров кораблей. 

Во время выполнения полётных заданий молодые лётчики отрабатывали взлёты и посадки в простых метеоусловиях, технику пилотирования, ведение воздушной разведки и навигации, взаимодействие с группой руководства полетами, а так же действий в нештатных ситуациях. 

Полеты проходили под руководством опытных летчиков-инструкторов. 

Помимо этого в ходе летной смены проверялись умения молодых лётчиков ориентироваться в дневное и ночное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку. 

«Сегодня мы впервые выполнили полет на таком самолете. Курсантом я освоил самолеты Л-39, Ан-26. Затем, после выпуска, был распределён в авиационный полк дальней авиации на самолёт Ту-95мс. Прошёл соответствующее переучивание и вот с сегодняшнего дня приступил к практическим полетам. Конечно, есть отличия от тех самолетов, на которых летал ранее. Но я очень хотел управлять именно стратегическим ракетоносцем, и у меня все получилось. Впереди много полетов, хочу полностью освоить всю лётную программу и стать командиром экипажа стратегического ракетоносца» – рассказал помощник командира корабля на Ту-95мс лейтенант Николай Есауленко.

Всего в мероприятии был задействован отряд самолетов Ту-95мс.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Авиация ЦВО приступила к отработке групповой слетанности в ходе учений в Сибири и на Урале
Командующий 15 армией ВКС провел видеомост с командованием РЛС «Волга»
Для защиты района базирования Каспийской флотилии в рамках тренировки морских сил привлекли авиацию и ПВО ЮВО
Экипажи штурмовиков Су-25 отработали боевое применение на полигоне под Воронежем

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false