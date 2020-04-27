27.04.2020 (23:40)

Молодые лётчики дальней авиации совершили первые практические вылеты на стратегических ракетоносцах Ту-95мс

В соединении дальней авиации на аэродроме Энгельс прошли первые практические полеты молодых летчиков-выпускников 2019 года на стратегических ракетоносцах Ту-95мс.

В состав экипажей лейтенанты вошли в качестве помощников командиров кораблей.

Во время выполнения полётных заданий молодые лётчики отрабатывали взлёты и посадки в простых метеоусловиях, технику пилотирования, ведение воздушной разведки и навигации, взаимодействие с группой руководства полетами, а так же действий в нештатных ситуациях.

Полеты проходили под руководством опытных летчиков-инструкторов.

Помимо этого в ходе летной смены проверялись умения молодых лётчиков ориентироваться в дневное и ночное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку.

«Сегодня мы впервые выполнили полет на таком самолете. Курсантом я освоил самолеты Л-39, Ан-26. Затем, после выпуска, был распределён в авиационный полк дальней авиации на самолёт Ту-95мс. Прошёл соответствующее переучивание и вот с сегодняшнего дня приступил к практическим полетам. Конечно, есть отличия от тех самолетов, на которых летал ранее. Но я очень хотел управлять именно стратегическим ракетоносцем, и у меня все получилось. Впереди много полетов, хочу полностью освоить всю лётную программу и стать командиром экипажа стратегического ракетоносца» – рассказал помощник командира корабля на Ту-95мс лейтенант Николай Есауленко.

Всего в мероприятии был задействован отряд самолетов Ту-95мс.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице