28.04.2020 (00:07)

Висленская дивизия ЗВО проведет программу озеленения в новом жилом квартале в Белгородской области

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа проведут программу озеленения в новом жилом квартале, сданном в эксплуатацию специально для военнослужащих соединения в Валуйках Белгородской области.

Первая программа будет рассчитана для высадки газонов, березовых, еловых и фруктовых деревьев на территории жилого квартала, оборудованного детскими площадками, стоянками для личного транспорта.

К озеленению военнослужащие привлечены со строгим соблюдением мер против вирусных заболеваний: соблюдается социальная дистанция более чем в 1,5 метра, работы проводятся в специальных марлевых повязках и медицинских перчатках, а также каждый военнослужащий проходит обязательную термометрию перед укомплектованием рабочей команды.

Всего по программе за время майских праздников будет высажено около 500 саженцев и цветов с закрытой корневой системой на общей площади около 1 тыс. кв. метров.

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