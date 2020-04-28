Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2020 (00:07)

Висленская дивизия ЗВО проведет программу озеленения в новом жилом квартале в Белгородской области

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа проведут программу озеленения в новом жилом квартале, сданном в эксплуатацию специально для военнослужащих соединения в Валуйках Белгородской области.

Первая программа будет рассчитана для высадки газонов, березовых, еловых и фруктовых деревьев на территории жилого квартала, оборудованного детскими площадками, стоянками для личного транспорта.

К озеленению военнослужащие привлечены со строгим соблюдением мер против вирусных заболеваний: соблюдается социальная дистанция более чем в 1,5 метра, работы проводятся в специальных марлевых повязках и медицинских перчатках, а также каждый военнослужащий проходит обязательную термометрию перед укомплектованием рабочей команды.

Всего по программе за время майских праздников будет высажено около 500 саженцев и цветов с закрытой корневой системой на общей площади около 1 тыс. кв. метров. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Медицинское оборудование начало поступать в многофункциональный медицинский центр, строящийся в Калининграде
Артиллеристы ЗВО поддержали высадку тактического десанта на учениях в Нижегородской области
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области написали онлайн-диктант по истории России
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку цехов Долгопрудненского научно-производственного предприятия

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false