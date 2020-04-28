28.04.2020 (00:07)
Висленская дивизия ЗВО проведет программу озеленения в новом жилом квартале в Белгородской области
Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа проведут программу озеленения в новом жилом квартале, сданном в эксплуатацию специально для военнослужащих соединения в Валуйках Белгородской области.
Первая программа будет рассчитана для высадки газонов, березовых, еловых и фруктовых деревьев на территории жилого квартала, оборудованного детскими площадками, стоянками для личного транспорта.
К озеленению военнослужащие привлечены со строгим соблюдением мер против вирусных заболеваний: соблюдается социальная дистанция более чем в 1,5 метра, работы проводятся в специальных марлевых повязках и медицинских перчатках, а также каждый военнослужащий проходит обязательную термометрию перед укомплектованием рабочей команды.
Всего по программе за время майских праздников будет высажено около 500 саженцев и цветов с закрытой корневой системой на общей площади около 1 тыс. кв. метров.