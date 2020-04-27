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27.04.2020 (22:00)

Артиллеристы ЗВО поддержали высадку тактического десанта на учениях в Нижегородской области

Расчеты артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа поддержали высадку группы тактического десанта в тылу противника в ходе тактического учения в Нижегородской области.

Для нанесения скрытного удара в тылу противника военнослужащие подразделений глубинной разведки под прикрытием огня 152-мм гаубиц и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» высадились с помощью вертолетов Ми-8 АМТШ и уничтожили склады боеприпасов и командный пункт «противника».

Всего к учениям на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа было привлечено свыше 120 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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