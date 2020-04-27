27.04.2020 (22:00)
Артиллеристы ЗВО поддержали высадку тактического десанта на учениях в Нижегородской области
Расчеты артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа поддержали высадку группы тактического десанта в тылу противника в ходе тактического учения в Нижегородской области.
Для нанесения скрытного удара в тылу противника военнослужащие подразделений глубинной разведки под прикрытием огня 152-мм гаубиц и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» высадились с помощью вертолетов Ми-8 АМТШ и уничтожили склады боеприпасов и командный пункт «противника».
Всего к учениям на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа было привлечено свыше 120 единиц военной и специальной техники.
Новости по теме:
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области написали онлайн-диктант по истории России
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку цехов Долгопрудненского научно-производственного предприятия
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в рамках специальных учений развернули полевой мобильный лагерь на 800 койко-мест
Метки: