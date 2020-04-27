Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (21:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области написали онлайн-диктант по истории России

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в написании онлайн-диктанта по истории России.

Основной упор при составлении вопросов диктанта был посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны: ходу войны, решающим битвам, вооружению и военной технике,  советским полководцам.

В написании онлайн-диктанта приняли участие военнослужащие армии, проходящие военную службу по контракту и призыву. Он проводился с применением видеоконференцсвязи, развернутой в частях-участницах мероприятия.

По окончании выполнения заданий, результаты были направлены в электронном виде в штаб армии, где их оценку провела специально назначенная комиссия.    

Задания тестирования построены на основе школьной образовательной программы. Основной целью диктанта является популяризация исторических знаний, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку цехов Долгопрудненского научно-производственного предприятия
Российские военнослужащие в Приднестровье обновили музей Боевой Славы
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в рамках специальных учений развернули полевой мобильный лагерь на 800 койко-мест
Более 46 тыс. человек призовут на военную службу в регионах центра и северо-запада страны – командующий ЗВО

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false