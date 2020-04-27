27.04.2020 (21:30)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области написали онлайн-диктант по истории России
Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в написании онлайн-диктанта по истории России.
Основной упор при составлении вопросов диктанта был посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны: ходу войны, решающим битвам, вооружению и военной технике, советским полководцам.
В написании онлайн-диктанта приняли участие военнослужащие армии, проходящие военную службу по контракту и призыву. Он проводился с применением видеоконференцсвязи, развернутой в частях-участницах мероприятия.
По окончании выполнения заданий, результаты были направлены в электронном виде в штаб армии, где их оценку провела специально назначенная комиссия.
Задания тестирования построены на основе школьной образовательной программы. Основной целью диктанта является популяризация исторических знаний, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.