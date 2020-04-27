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27.04.2020 (22:02)

Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли боприпас времен войны с места строительства инфекционной больницы в Воронеже

В Воронеже инженерно-саперное подразделение общевойсковой армии провело инженерную разведку места строительства многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест.

Перед началом работ военнослужащие обследовали 4 гектара местности, в том числе место будущей застройки и прилегающей территории.

В ходе инженерной разведки был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии. С применением спецтехники снаряд был вывезен на полигон для дальнейшего уничтожения.

По поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Минобороны России приступило к строительству в г.Воронеж медицинского центра на 200 койко-мест предназначенного для оказания специализированной помощи гражданскому населению региона.

Медцентр в Воронеже будет построен по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализовывается в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны. В настоящее время в Воронеже Минобороны России развернут полный комплекс работ. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Инженерные войска , Медицина , COVID-19
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