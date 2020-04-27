27.04.2020 (22:55)
Медицинское оборудование начало поступать в многофункциональный медицинский центр, строящийся в Калининграде
В строящийся многофункциональный медицинский центр поступила первая партия медицинского оборудования, доставленная самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.
Среди доставленного оборудования — аппараты УЗИ, модульная система для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ, электроэнцефалографы, многофункциональный компьютерный комплекс и другое медицинское оборудование. Кроме того, в ближайшее время самолетами ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии и рентгеновских комплексов, а также мебели.
Во внутренних помещениях центра проходят отделочные и пуско-наладочные работы инженерных сетей. Многофункциональный медицинский центр в Калининграде строится середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Новый медицинский центр, будет оборудован современной техникой и рассчитан на 100 мест.
Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой, составляет более 17 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействовано более 600 специалистов различных строительных специальностей и 40 единиц строительной техники.