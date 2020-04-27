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27.04.2020 (21:51)

В подразделения Сухопутных войск поступят более 30 бронеавтомобилей «Тайфун 4х4»

В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника. В текущем году спланирована поставка более 30 бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун 4х4».

Автомобиль предназначен для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, для перевозки личного состава и воинских грузов. Он обладает высокими показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости и маневренности по дорогам общего пользования и пересеченной местности. Кроме того «Тайфун 4х4» способен без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,50 метра и подниматься по склонам с углом до 30 градусов. Дизельные двигатели мощностью 350 и 450 л.с. позволяют автомобилю развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч и проходить без дозаправки до 1000 км.

Также бронеавтомобиль обеспечивает высокую противоминную и баллистическую защиту. Специальные сиденья и другие конструктивные особенности уменьшают негативные воздействия на экипаж и десант при подрыве взрывных устройств по всей площади нижней части корпуса машины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , ОПК
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