27.04.2020 (22:49)

В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатывается роботизированный комплекс легкого класса

В целях дальнейшего развития наземных робототехнических комплексов инженерной разведки и локального разминирования организована инициативная работа по доработке в интересах инженерных войск перспективного наземного робототехнического комплекса «Скорпион».

«Скорпион» предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг и оперативного сбора видео и аудиоинформации в труднодоступных, опасных для военнослужащего местах.

Четырёхколёсная платформа комплекса «Скорпион» при массе до 20 кг имеет высокую подвижность и маневренность при передвижении как по среднепересеченной местности, так и в условиях городской застройки, при этом скорость может достигать более 3 м/с, а время автономной работы от встроенного источника питания – до 4 часов. Скоростные параметры комплекса «Скорпион» и дальность управления до 1000 метров позволяют проводить траление обрывных датчиков цели противопехотных мин и проделывать проходы в противопехотных минных полях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице