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27.04.2020 (20:34)

Вертолет Ми-8 АМТШ ЦВО сбросил более 50 тонн воды на очаги природных пожаров в Туве

Вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» с водосливным устройством применялся для защиты населенных пунктов Тандинского района Республики Тыва. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона.

Экипаж вертолета за сутки произвел 17 сбросов общим объемом более 50 тонн воды. В общей сложности за двое суток в двух районах Республики - Каа-Хемском и Тандинском на очаги природных пожаров было сброшено более 80 тонн воды.

Ранее сообщалось, что с 26 апреля около 100 военнослужащих ЦВО помогают Туве в борьбе с лесными пожарами. Помимо тушения с воздуха, подразделения мотострелковой бригады из Кызыла создают минерализированные полосы вокруг поселка Бояровка, к которому подступает огонь.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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