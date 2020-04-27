27.04.2020 (21:22)

Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к реставрации памятников времен ВОВ

Военнослужащие 201 военной базы РФ в Таджикистане приступили к реставрации памятников времен Великой Отечественной войны, установленных в городах Душанбе и Турсунзаде.

Сформированные мобильные группы от ремонтно- восстановительного батальона выехали к местам расположения легендарных танков - памятников ИС-2 и Т-34. Выполнили работы по очистке прилегающей территории от травы и мусора, с помощью авторазливочных цистерн помыли постаменты от пыли и грязи, провели очистку от следов коррозии и подготовили корпуса боевых машин к покраске. Восстановительным бригадам еще предстоит смазать узлы, механизмы и обновить опознавательные знаки, а также провести текущий ремонт пьедесталов.

Кроме того, российские военнослужащие проведут реставрацию памятника Герою летчику Михаилу Плавельскому и мемориального комплекса воинов 201 Гатчинской мотострелковой дивизии.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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