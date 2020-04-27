27.04.2020 (17:30)

Министром обороны РФ принято решение о завершении досрочно учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны России

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о завершении досрочно учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны России.

Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания.

Исключение будет сделано только для тех, кто проходит комплекс карантинных мероприятий. Они отправятся домой сразу после их завершения.

Учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года.

Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России по решению главы военного ведомства генерала армии С.К.Шойгу будет завершено до 5 мая.

Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае месяце.

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