27.04.2020 (20:59)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку цехов Долгопрудненского научно-производственного предприятия

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку объектов Долгопрудненского научно-производственного предприятия в Московской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, дорожного покрытия, помещений цехов и складов на предприятии.

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами поверхность общей площадью более 12 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции.

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