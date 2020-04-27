27.04.2020 (20:59)
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку цехов Долгопрудненского научно-производственного предприятия
В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку объектов Долгопрудненского научно-производственного предприятия в Московской области.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, дорожного покрытия, помещений цехов и складов на предприятии.
Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами поверхность общей площадью более 12 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции.